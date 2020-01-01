Офицеры полиции задержаны за организацию незаконной миграции в Туле

Двое высокопоставленных сотрудников полиции задержаны в Туле. Их подозревают в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В СКР уточнили, что задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. По данным следствия, с 2020 по 2024 год они были членами комиссии по выдаче разрешений на временное проживание. Они знали, что предоставляемые иностранцами сведения об адресах пребывания и местах работы недостоверны – но за денежное вознаграждение принимали положительные решения.

Следователи установили, что задержанные действовали в составе преступного сообщества, организовавшего незаконную миграцию на территории региона. Обвинение им предъявят в ближайшее время, сейчас выясняют сумму полученного преступным путем дохода, передает ТАСС.