Минобороны Швеции: Вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит

Вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент не стоит. Такое заявление сделал в четверг, 17 октября, министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Как пояснил шведский политик, тема вступления Украины в Североатлантический альянс сейчас даже не обсуждается, "поскольку она находится в состоянии войны", сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Киев просит официальное приглашение в Североатлантический альянс до того, как истечет срок президентских полномочий главы американской администрации Джо Байдена — это стало бы "политическим сигналом".

Источники Associated Press отмечают, что границы Украины должны быть четко обозначены для вступления в НАТО. Это необходимо для того, чтобы не было сомнений о возможном вступлении в силу пятой статьи о взаимной помощи стран — членов альянса.