Глава киевского режима Владимир Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США. Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером.

В частности, как заявил сенатор Крис Мерфи, Владимир Зеленский заявил, что у Украины имеется все, что ей сейчас нужно. При этом украинский политик настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России, отмечает издание.

Ранее руководитель дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро, а совокупный объем помощи киевскому режиму от Европы достиг 110 миллиардов евро.

При этом на фоне громких провалов ВСУ западные кураторы сокращают помощь Киеву, хотя сам глава киевского режима делает вид, что все еще держит ситуацию под контролем.