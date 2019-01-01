Бывший главный нарколог Минздрава Брюн получил семь лет колонии

Бывший главный внештатный нарколог-психиатр Министерства здравоохранения России Евгений Брюн осужден по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Приговор вынес Кузьминский суд Москвы в четверг, 17 октября.

Брюну назначено наказание в виде семи лет лишения свободы колонии общего режима, обвинение просило восьмилетний срок по делу о мошенничестве при закупке тест-контейнеров.

Сразу после оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда, сообщает РИА Новости.

После задержания Брюна в 2022 году сообщалось, что он заинтересовал правоохранительные органы еще двумя годами ранее как инициатор введения дорогостоящего анализа на алкогольную зависимость, который по приказу Минздрава с 22 ноября 2019 года требовалось делать всем желающим получить водительские права.

В Министерстве здравоохранения России заявили, что он не является главным внештатным психиатром-наркологом ведомства — эта должность исключена из перечня главных внештатных специалистов министерства.