Хакеры взломали приложение Минобороны Украины. Ведомство сообщило об этом на своем сайте со ссылкой на правительственную команду реагирования CERT-UA.

Как сказано в сообщении, речь идет о Telegram-боте приложения минобороны Украины "Резерв+". Он используется для обновления учетных данных военнообязанных. Через учетную запись @reserveplusbot распространялись сообщения о необходимости установки специального программного обеспечения с прикрепленным архивом "reservplus.zip".

Украинская служба установила, что архив содержит вредоносное программное обеспечение meduzastealer, которое похищает файлы. Также теперь опубликованные ранее на страницах госорганов ссылки на контакт в мессенджере Telegram ведут на "злонамеренную учетную запись", передает РИА Новости.