"Радиационный" туман вновь образовался в Москве

В Москве в четверг, 17 октября, наблюдается "радиационный" туман.

Видимость в столичном аэропорту "Шереметьево" ухудшилась до 500 метров, во "Внуково" - 300 метров.

"Туман образовался за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного неба и конденсации водяного пара", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Радиационный туман" не имеет отношения к радиации и не опасен для здоровья. Это природное явление, которое обычно возникает ночью или ранним утором. Оно связано с понижением температуры воздуха там, где находится влажный воздух.

Аналогичное погодное явление жители столицы могли наблюдать на прошлой неделе.