Американцы признались в ненависти к правительству США из-за помощи Украине

Действия администрации президента США Джо Байдена, выделяющего очередной пакет помощи Украине, вызывают ненависть американского народа. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

Как указала политик в своем аккаунте в социальной сети Х, граждане США с трудом могут получить жалкие 750 долларов помощи после разрушительного урагана "Хелен". А администрация Байдена тем временем выписывает Украине еще один чек на 425 миллионов долларов.

Вот поэтому американцы так ненавидит свое же правительство, написала Тейлор-Грин. Кроме того, добавила она, подобные действия правительства заставляют граждан США "возмущаться Украиной".