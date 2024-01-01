Еще более 2 тысяч мигрантов выдворят из России

Еще свыше 2 тысяч мигрантов выдворят из России по результатам второго этапа операции "Нелегал-2024". Об этом в четверг, 17 октября, рассказали в российском Министерстве внутренних дел.

Как уточнили в столичном главке ведомства, за неделю второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024" было выявлено 13 тысяч нарушений миграционного законодательства и возбуждено 420 уголовных дел.

К ответственности привлечены нелегалы, которые нарушили правила въезда и выезда — это около 10 тысяч человек. Еще 1,5 тысячи мигрантов нарушили порядок пребывания в России, а более 600 преступили установленный порядок осуществления трудовой деятельности.

По решениям судов из России выгонят более 2 тысяч нелегалов, из них уже депортировано 12 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что российский парламент создает в России правовую среду, которая должна отторгать незаконную миграцию. Каждый проникший в страну нелегал "в случае любого правонарушения будет жестко наказан, причем по максимальной шкале", заверил политик.

Госдума тем временем приняла закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков и фиктивных усыновлений детей для легализации в России. Теперь для получения российского паспорта вне квоты должно пройти минимум три года с момента бракосочетания или усыновления.