Позиция Германии по вопросам, которые затрагиваются в так называемом "плане победы" главы киевского режима Владимира Зеленского, осталась прежней. Такое заявление сделал в четверг, 17 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как подчеркнул германский политик, даже после обнародования "плана победы", который Зеленский презентовал западным лидерам, а затем озвучил в Верховной раде, в Берлине "на этот счет ничего не поменялось", сообщает РИА Новости.

Ранее американский сенатор Крис Мерфи рассказал, что Зеленский удивил законотворцев в США при недавней поездке в Вашингтон — он заявил, что у Украины имеется все, что ей сейчас нужно, и не просил напрямую о дополнительном финансировании.

Политолог Сергей Марков, комментируя "план победы", заявил, что Зеленский поставил условие западным донорам: "Или вы прямо включаетесь в войну, если вы не готовы – тогда все, мы будем вынуждены остановить эту войну".