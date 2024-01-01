Набиуллина: решение по ключевой ставке пока не приняли

Центробанк еще не предопределил решение по ключевой ставке.

Об этом сообщила глава Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis 2024. Текущая макроэкономическая ситуация схожа с той, когда Центробанк принимал решение о повышении ключевой ставки в сентябре, отметила она.

"Будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке", - отметила она (цитата по "Интерфаксу").

Ближайшее заседание совета директоров Банка России состоится 25 октября. Инфляционное давление остается высоким.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых. Решение принято из-за ускорения инфляции. Базовый сценарий ЦБ допускает повышение ставки до 20%.