Законопроект о запрете идеологии "чайлдфри" прошел первое чтение

Сегодня Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения - так называемой идеологии "чайлдфри". Инициативу предложила большая группа депутатов и сенаторов, во главе с председателями обеих палат парламента.

Проект документа предусматривает крупные штрафы за распространение опасной идеологии в публичном пространстве, сети интернет, кинематографе и СМИ. Максимальное наказание может достигать 5 миллионов рублей - для юридических лиц, и 400 тысяч рублей - для граждан. А иностранцам грозит арест до 15 суток и выдворение из России.

При этом авторы законопроекта подчёркивают, что речь идёт именно о запрете идеологии "чайлдфри". На решение женщины об отказе от рождения ребёнка закон распространяться не будет.