ВС России нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины

Удар по энергетической инфраструктуре Украины нанесли Вооруженные силы России. Эти объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, поражение объектам нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия. Также под удар попали также скопления живой силы и военной техники противника в 141 районе.

В Минобороны добавили: средства противовоздушной обороны сбили за сутки пять реактивных снарядов HIMARS производства США. Также уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.