Российская армия взяла под контроль населенный пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике.

Село освободили бойцы "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Населенный пункт находится в нескольких километрах северо-западнее Марьинки.

Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2160 военных.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли село Красный Яр в ДНР и село Невское в ЛНР.