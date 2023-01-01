ФСИН опровергла ухудшение состояния Михаила Ефремова

Состояние актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП с летальным исходом, удовлетворительное. Такое заявление сделало в четверг, 17 октября, управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Белгородской области.

Как подчеркнули в ведомстве, находящийся в колонии Ефремов демонстрирует состояние здоровья "без отрицательной динамики", несмотря на противоположные утверждения адвоката актера.

Актер в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей, цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее ходили слухи, что Михаила Ефремова могут условно-досрочно освободить из колонии, где он отбывает срок за смерть водителя в аварии, в декабре в связи со слабым здоровьем осужденного. Однако адвокат актера эти сообщения опроверг.

Осенью 2023 года Михаила Ефремова заподозрили в обмане с наследством его умершего дяди. Камнем преткновения оказался квартирный вопрос.