Невозможность победить Россию военным путем связана с ее оборонным потенциалом и историей, а также с огромной поддержкой политики главы государства Владимира Путина со стороны граждан. Такое заявление сделал в четверг, 17 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев рассказал, что напомнил про непобедимость России канцлеру Германии Олафу Шольцу во время переговоров с ним. Как подчеркнул президент Казахстана, "это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей".

В связи с этим политик назвал необходимым искать варианты мирного урегулирования конфликта на Украина, а также высказался в поддержку мирных планов всех государств, включая Китай и Бразилию, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

При этом бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео отмечал, что многие американцы считают нереалистичной цель Киева восстановить контроль над всеми утраченными территориями — во всяком случае, в обозримой перспективе.