Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Широким шагом теперь можно прогуливаться вдоль всех набережных Яузы - а их в столице 19. И без линейки ясно, насколько просторнее стало после масштабного переосмысления береговой линии второй по значимости московской реки.

Благоустроенная прогулочная зона протянулась на 20 километров. Работы шли одновременно на всём протяжении. Чугунные ограждения и гранит, в который Яуза частично "одета" уже почти сто лет, обновили. Появилось яркое современное освещение: гулять здесь будет безопаснее и приятнее. Но самое удивительное - у автомобилистов "забрали" часть дороги в пользу пешеходов. А движение только улучшилось.

Дорожная схема сильно изменилась. На Устьинской и Подгорской набережных, например, теперь двустороннее движение. Проезжая вдоль Яузы, водителям приходилось часто перестраиваться - количество полос на разных набережных было не одинаковым. Теперь полос везде две. Там, где есть повороты и съезды, добавляется третья.

"Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Модернизировали парковочное пространство. Построили новые лестничные сходы: местность вдоль реки холмистая. Добавили 70 новых пешеходных переходов.

"Были решены проблемы, которые долгое время досаждали москвичам. Это места подтоплений. Сейчас за счёт изменения вертикальных отметок проезжей части и тротуаров эти места ликвидированы. И места водосбора будет работать положительно", - сообщил Раис Чигликов, первый заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги".

Прямо у Яузы стоит легендарная Бауманка. Через реку, напротив новых корпусов, построили удивительный мост: для встреч, прогулок, раздумий. На одном берегу - факультеты, на другом - общежитие и спорткомплекс университета.

После масштабного ремонта вдоль Яузы стало больше зелени: там высадили 650 деревьев.