В Подмосковье произошли две похожие аварии

В Подмосковье сегодня произошли практически идентичные аварии. На Ярославском шоссе внедорожник не просто налетел на ограждение, а "оседлал" его. Как такое произошло - совершенно непонятно. Судя по кадрам, машина цела. Но вот снять её будет довольно сложно. В ожидании эвакуатора пришлось перекрыть движение по одной полосе. Из-за чего на месте ДТП образовалась многокилометровая пробка.

А это уже совсем другая авария. Хоть и очень похожа на предыдущую. Произошло она на Дмитровском шоссе, возле поселка Ермолино. Автомобиль не просто занесло на ограждение. Он по нему буквально прокатился. Вырвав с корнем колесо. Водитель не пострадал.