В Москве открылась выставка, посвященная памяти Сергея Андрияки

Вдохновлённый природой! В Царицыно открылась выставка, посвящённая памяти Сергея Андрияки - признанного мастера акварельной живописи.

Его воодушевляли не отдельные фрагменты жизни, а мир целиком. И даже туманная дымка могла стать героем полотна. Убеждённый адепт реализма, Андрияка всё же поэтизировал окружающее пространство.

Своей техникой Сергей Николаевич охотно делился с теми, кто хотел её воспринять. Поэтому на выставке можно увидеть свыше 250 работ - не только самого Андрияки, но и его дочерей, а также выпускников и педагогов созданной им Академии.

"Он не просто хотел делиться своим опытом, он хотел научить каждого. И он для людей, для каждого человека придумал особую методику, по которой можно учиться. И мне кажется, мы будем учиться ещё не одну сотню лет по его учебникам. Потому что это с нуля. Он говорил такую фразу: "Я могу научить ёжика", - рассказала Софья Андрияки, дочь Сергея Андрияки.