Как обитатели Московского зоопарка готовятся к зиме

Тимофей, Катюша, а также их соседи. Обитатели Московского зоопарка готовятся к зиме - по всем правилам. Переезжают в тёплые вольеры, усиленно набирают вес... Впрочем, не все: другие не меняют локации, а на весы вообще не обращают никакого внимания!

Символ зоопарка манул Тимофей - на своей любимой точке, сливается с камнями и за всеми наблюдает из засады. Этот хищный кот - чемпион по набору веса перед зимними холодами. В процессе так называемой "зажировки" он увеличивается вдвое - с трёх с половиной до семи килограммов. Это обусловлено суровыми условиями в его привычном ареале - Центральной Азии.

"Там, с одной стороны, мало еды, с другой стороны - глубокие могут быть снега, когда им тяжело ходить, и ему нужно иметь большой запас", - пояснил Михаил Брагин, заведующий отделом млекопитающих Московского зоопарка.

В нужный вес манул войдет к декабрю - сейчас же активно лакомится мелкими грызунами и птицами. К слову, за ним и другими обитателями теперь можно наблюдать с новых ракурсов - в вольерах, в том числе внутренних, появились камеры. Трансляция доступна во время работы зоопарка на сайте мос.ру. Сейчас зоосад перешел на новый режим работы, часы визитов немного сократили - теперь животных можно увидеть с 8 утра до 19.

"Все теплолюбивые животные – такие, как жираф, черепахи, попугаи и другие экзотические животные - переведены в теплые помещения. На улице остались только те, кто могут переносить нашу холодную с вами зиму. Вы можете посмотреть на туров, барсов, леопардов, других хищников, волков, например, и хищную птицу", - рассказал Алексей Суслов, заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе.

Также зима в радость и бамбуковым мишкам. С наступлением холодов для них почти ничего не меняется. Панды готовы прогуливаться даже в серьезные морозы - до минус 20 градусов.

"Сейчас такая близкая к Сычуаньской погода - более влажная, прохладная. В природе они регулируют - если жарко, уходят в горы, если прохладно - спускаются вниз. Сейчас для них как раз хорошая погода", - отметила Ирина Овчинникова, начальник отдела "Фауна Китая" Московского зоопарка.

А вот капибары уже ушли греться и купаться в теплых бассейнах. У них за стеклом - свой кусочек Южной Америки с комфортной температурой - 22-24 градуса - за жизнью водосвинок тоже теперь можно следить по камерам.

Часть животных готовится ко сну - у енотов спячка условная, они могут немного вздремнуть до оттепели в специально подготовленном для них теплом домике. А вот короли сна в Московском зоопарке - тушканчики. У этих грызунов самая необычная зимняя спальня - в холодильнике! В который вот уже несколько лет они отправляются на пять месяцев.

Примерно столько же проспит и бурый медведь Гром - это его первая зима в Московском зоопарке. Он был эвакуирован с территории Луганской республики. Приехал в столицу в августе и чувствует себя вполне комфортно. У него самый богатый рацион, в меню косолапого - фрукты, овощи, каши, бахчевые, яйца, мёд, орехи, рыба и мясо. В день - около 15-20 килограммов.

"Внутри в помещении ему оборудуют уютную кровать, куда он и залегает, в качестве подстилки мы используем древесную шерсть", - пояснила Анастасия Беляева, кипер Московского зоопарка.

К первой московской зиме готовится и еще один новый обитатель - белый медведь Терпей, который приехал из Казани в рамках программы "Благополучие пожилых и беспомощных животных". Для мишки подготовили просторный вольер с бассейном и снежной горкой.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"