Московские фонтаны и клумбы готовят к зиме

В Москве готовятся к зимовке не только животные, но и фонтаны. Всё жаркое лето они дарили горожанам прохладу... Пора и им отдохнуть!

Сегодня отмывали комплекс на Поклонной горе. Сначала чаши и парапеты очистили щётками. Затем на благородный гранит нанесли щадящий раствор, который смыли водой. Скоро фонтан начнут консервировать.

Готовят к зиме и московские клумбы. Огромные цветники сегодня засыпали яркой щепой. И дело не только в привлекательном декоре - что, безусловно, тоже важно. В землю недавно высадили луковицы тюльпанов. Сейчас их нужно прикрыть, чтобы весной горожане смогли любоваться цветением.