"План победы", который публично представил глава киевского режима Владимир Зеленский, не предусматривает возвращения Украиной потерянных территорий военным путем. Такое заявление сделал в четверг, 17 октября, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Как отметил чиновник, "президент неоднократно об этом говорил: это не вопрос освобождения всех территорий военным путем".

Подоляк назвал предложения Зеленского "планом принуждения России", суть которого — сформировать условия, когда сохранение в российской юрисдикции территорий, которые Украина продолжает считать своими, будет иметь "слишком высокую цену".

При этом в приложениях к "плану победы", которые остались засекреченными, "проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила", цитирует Подоляка РИА Новости.

Между тем глава германского кабмина Олаф Шольц признал, что Зеленскому не удалось его переубедить: позиция Берлина по вопросам, которые затрагиваются в так называемом "плане победы" главы киевского режима, осталась прежней.

При этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что Украине необходимо переоценить ситуацию на фронте с учетом прежних ошибок, поскольку в стране нереалистично оценивали свои возможности.