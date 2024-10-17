Военные 143-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригрозили бросить позиции на харьковском направлении.

Бойцы жалуются на нехватку средств, чтобы противостоять ВС России. В рядах украинских сил существует проблема нехватки офицерского состава, дронов, ПТРК и боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

"По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции "от русских танков", потому что все имеющиеся резервы и вооружение Киевский режим бросил в Курскую область", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в частях на харьковском направлении зафиксирован высокий уровень дезертирства.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал об успешном продвижении ВС России на купянском направлении вглубь обороны противника. Продолжаются позиционные бои в Волочанске.