Лидеры европейских стран ведут себя так, будто конфликт на Украине – это их собственная война. При этом Евросоюз и страны Запада в этом конфликте проигрывают – о чем свидетельствует положение на поле боя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В интервью, опубликованном новостным порталом The Pioneer, венгерский премьер подчеркнул, что за это поражение кто-то должен нести ответственность. Многие европейские лидеры во главе с Еврокомиссией решили встать на сторону Украины и оказать ей финансовую поддержку.

Европейцы выбрали неудачную стратегию в этой войне, сделал вывод венгерский премьер. Орбан подчеркнул, что отказ Евросоюза от контактов с Россией по поводу конфликта на Украине стал большой ошибкой, нужны переговоры.