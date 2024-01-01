Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в четверг, 17 октября, объявило британское Министерство иностранных дел.

Наряду с мерами против российского "теневого флота" Великобритания вводит рестриции в отношении российской газовой компании АО "Русгаздобыча".

Как заявили в Форин-офисе, это крупнейший санкционный пакет в отношении российских танкеров, сообщает РИА Новости.

Ранее издание The Financial Times отмечало, что неэффективность санкций Запада против России очевидна. Несмотря на попытки западных стран урезать поступления в российский бюджет от энергоресурсов, в июне 2024 года "теневым флотом" было перевезено 70% российской нефти.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. Москва же при этом смогла не только выстоять под ударом санкций, но и извлечь из них определенную выгоду.