Нидерланды разрешают украинским военным использовать истребители F-16, предоставленные Гаагой, в том числе для ударов по военным целям в России. Такое заявление сделал в четверг, 17 октября, нидерландский министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Как подчеркнул политик, применяя поставляемой Западом вооружение, "Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию".

Из этого Брекелманс сделал вывод, что международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее, а потому применение F-16 допускается в целях самообороны, что может включать в себя нанесение ударов по аэродромам, расположенным в России, сообщает РИА Новости.

Между тем отставной генерал-майор армии США Гордон Дэвис признал, что американские истребители F-16, переданные Украине западными донорами, уступают российским боевым самолетам. В частности, у F-16 имеются проблемы с дальностью действия и с защищенностью.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что инструкторы из США не смогли как следует обучить украинских пилотов. По словам дипломата, "выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов".