Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Учеба и поездки станут приоритетными для Овнов до 11 ноября. Вы удачно выдержите экзамен или зачет, найдете недорогие билеты для новогодних путешествий.

Тельцы

Тельцы получат премию, бонусы или скидку – деньги готовы идти к вам. Ну а личная жизнь продолжит играть яркими красками, цените это и радуйтесь!

Близнецы

Вы узнаете, что кто-то из друзей противоположного пола испытывает к вам симпатию. Также могут появиться поклонники в интернете, что поднимет самооценку.

Раки

Работа полностью увлечет Раков, и это будет по душе. Также начинается хорошее время для начала курса массажа и других приятных и полезных процедур.

Львы

Львов ждет великолепный месяц, так как они любят быть красивыми. Записывайтесь к мастеру, чтобы обновить прическу, присматривайте новые модные вещи.

Девы

Девам захочется проводить вечера дома, где уютно и тепло. До 11 ноября вы будете с удовольствием заботиться о семье, менять интерьер, украшать дом.

Весы

Вас ждет месяц активного общения: будет много писем, сообщений, звонков. Вы также можете пойти на интересное онлайн обучение по новой для вас теме.

Скорпионы

Скорпионы могут ожидать прибыли или выгодного предложения. Особенно повезет работающим в сфере искусства, моды, красоты или развлечений.

Стрельцы

Венера вошла в ваш знак, принося ощущение праздника – как в детстве, просто так, без причины. Это лучшее время в году для смены имиджа, ухода за внешностью.

Козероги

Для Козерогов Венера в соседнем знаке – это тайна, закрытость. В ближайшие недели вы будете рады остаться в уединении, чтобы просто отдохнуть душой.

Водолеи

Водолеи с удовольствием окунутся в светскую жизнь или групповую деятельность. Включилась ваша любимая коллективная энергия – время новых и старых друзей.

Рыбы

Рыбок ждет повышение в должности, успех а бизнесе и в целом в самореализации. Но помните, что сейчас не время делать документы, печати, сертификаты.