Экс-солист "Отпетых мошенников" попал в больницу

Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве.

"Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него", - рассказала 360.ru PR-директор артиста Майя Лазарева.

Что именно произошло с 49-летним музыкантом, официально не уточняется. По информации Mash, ему стало плохо на фоне пережитой пневмонии. Богомазов жаловался на слабость и давление. В больнице у него обнаружили еще артрит и подагру.

В настоящий момент артист в стабильном состоянии, сообщила РИА Новости супруга Богомазова. В воскресенье, 20 октября, он планирует вернуться к работе.