Киевский режим предпринял очередную попытку атаки на российский регион. Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбит над Курской областью, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, украинский дрон был обнаружен около полудня по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали цель.

Минувшей ночью ВСУ направили дроны на российские регионы. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией Курской области, три – над Брянской областью. В Орловской области дежурные средства ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.