За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 23 850 военнослужащих.

Только за сутки потери украинской армии составили более 250 человек и 15 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны России. Шесть всушников сдались в плен.

Группировка "Север" за сутки отразила шесть контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька.

Также нанесено поражение 10 украинским бригадам в районе Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плехово.