Фигуристке Медведевой запретили выходить на лед

Российской фигуристке Евгении Медведевой запретили выходить на лед. О проблемах со здоровьем спортсменка рассказала на своем YouTube-канале.

По словам Медведевой, она сейчас лечится. Ей пора приходить в форму, но пока врачи не разрешают фигуристке выходить на лед из-за проблем с сердцем. Спортсменка признается, что это ей очень мешает и "вгоняет в панику".

Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане завоевала две серебряные медали — в командном и личном зачетах. Спортсменка - двукратная чемпионка мира и Европы. Сейчас Медведева выступает в ледовых шоу и ведет собственный канал на YouTube.