Володин и Матвиенко заверили в отсутствии намерений навязать россиянкам деторождение

В новом законопроекте, одобренном Государственной думой в первом чтении, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения — идеологии чайлдфри. Диктовать россиянкам, рожать им детей или нет, власти не собираются. В этом заверил в четверг, 17 октября, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, "решение, рожать детей или нет, принимать женщине", равно как и о том, "с кем она хочет посоветоваться об этом". Вместе с тем не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о деторождении, как на Западе, сообщает РИА Новости.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение и не содержит каких-то репрессивных мер за отказ от него.

Эти поправки призваны защищать россиян от внедряемого извне и умышленно деструктивного явления, подчеркнула политик в интервью "Парламентской газете".

Между тем для стимулирования повышения рождаемости в России предлагаются различные льготы и меры социальной поддержки. Например, в Госдуму собираются внести поправки о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Аналогичное право уже есть у многодетных матерей-одиночек в России.