В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций

Российские правоохранительные органы задержали жителя Омска, подозреваемого в финансировании украинских террористических организаций и сборе средств для Вооруженных сил Украины.
Как рассказала в четверг, 17 октября, официальный представитель управления ФСБ России по Омской области Ирина Руснак, мужчина администрировал украинские Telegram-каналы, которые пропагандировали террористические организации.
Злоумышленник призывал интернет-пользователей к насилию в отношении патриотически настроенных россиян и собирал деньги для Вооруженных сил Украины.
Расследуется дело о государственной измене, сообщает ТАСС.
Ранее в Псковской области был задержан уроженец Порховского района, который передавал украинской разведке координаты воинских и гражданских объектов в Пскове, причем делал это по собственной инициативе.
Также российские спецслужбы установили причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС России. Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что выявлены деятели проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран Евросоюза.