В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций

Российские правоохранительные органы задержали жителя Омска, подозреваемого в финансировании украинских террористических организаций и сборе средств для Вооруженных сил Украины.

Как рассказала в четверг, 17 октября, официальный представитель управления ФСБ России по Омской области Ирина Руснак, мужчина администрировал украинские Telegram-каналы, которые пропагандировали террористические организации.

Злоумышленник призывал интернет-пользователей к насилию в отношении патриотически настроенных россиян и собирал деньги для Вооруженных сил Украины.

Расследуется дело о государственной измене, сообщает ТАСС.

Ранее в Псковской области был задержан уроженец Порховского района, который передавал украинской разведке координаты воинских и гражданских объектов в Пскове, причем делал это по собственной инициативе.

Также российские спецслужбы установили причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС России. Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что выявлены деятели проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран Евросоюза.