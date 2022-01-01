Прически и хаш: Пашинян объяснил отток людей из Армении

Правительство Армении недостаточно изучило проблему эмиграции из республики. Такое заявление сделал в четверг, 17 октября, глава армянского кабмина Никол Пашинян.

Как заявил политик, он пообщался в странах Европы с бывшими жителями республики, поинтересовавшись причинами отъезда. Как оказалось, "один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее".

В числе серьезных причин эмиграции Пашинян назвал нежелание служить в армии, отсутствие нужных вакансий и недовольство зарплатой, сообщает "Sputnik Армения".

Весной 2023 года армянский министр экономики Ваган Керобян заявлял, что в Армению за 2022 год приехали и остались на постоянное проживание около 108–110 тысяч россиян. За счет их релокации, а также перевода в Армению российского бизнеса экономика страны продемонстрировала очень высокие темпы роста.

Между тем шоумен, актер и телеведущий Михаил Галустян заверил, что не собирается уезжать из России, несмотря на получение армянского гражданства. Назвав Армению своей исторической и этнической родиной, он подчеркнул, что любит Россию, где у него много друзей и работы, а потому "никуда отсюда не сваливаю".