Зеленский нашел способ "принудить Москву к переговорам"

Владимир Зеленский объяснил европейским союзникам Киева, что означает "неядерный стратегический пакет сдерживания", упомянутый в его "плане победы". Украинский лидер считает, что это должно "принудить Москву к переговорам".

По словам Зеленского, речь идет про соответствующий пакет ракет. Все детали этого пункта "плана победы" глава киевского режима готов раскрыть партнерам, которые могут его осуществить - это США, Великобритания, Франция, Германия и Италия.

В своем выступлении на заседании Евросовета в Брюсселе Зеленский снова потребовал немедленно направить Украине приглашение в НАТО. Он уточнил, что само вступление в организацию последует позднее, передает издание "Страна.ua".