Сергунина анонсировала зимний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что II Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет в столице с 1 по 31 декабря.

Выступят свыше 20 коллективов - оркестровых, хоровых и хореографических.

"Посетителей фестиваля ждет больше 30 концертов. Также горожане и туристы смогут увидеть оперные и балетные постановки", - рассказала Сергунина.

Прозвучат, в частности, Концерт №2 для фортепиано с оркестром и Симфония №1 "Зимние грезы" Чайковского.

Для юных посетителей подготовили отдельную программу, в которую войдут концерты детских хоров и семейные спектакли.

Посмотреть расписание и приобрести билеты можно здесь.