Звезда сериала "Универ" Андрей Гайдулян тайно расстался с женой

Недавно в Сети появилось видео, на котором Андрея Гайдуляна обнимала некая темноволосая красотка. Она оказывала артисту недвусмысленные знаки внимания и буквально висла на нем. При этом Гайдулян, который вообще-то женат, не пытался выбраться из объятий дамы. Интернет-пользователи бурно отреагировали на ролик. Они возмутились поведению женщины и актера.

Однако сейчас выяснилось, что уже полтора года как звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" совершенно свободен. С женой Александрой Велескевич он расстался еще летом прошлого года. Об этом журналистам рассказали в близком окружении Андрея и Александры.

"Они в принципе никогда не афишировали своих отношений. Никто толком не знает, когда и где они поженились. Так же они решили никому не сообщать, когда и почему разошлись", - сообщили осведомленные люди.

Гайдулян и Велескевич после расставания сумели сохранить достаточно хорошие отношения, чтобы продолжать сниматься в одном проекте - в сериале "СашаТаня" Андрей исполнил главную мужскую роль, а Александра воплотила образ учительницы. Кроме того они выпустили совместный спектакль "Сказ про Федота Стрельца", передает Starhit.