Кабмин выделит 6,5 млрд рублей на льготные кредиты для жителей сел

Российский кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для жителей российских сел, в том числе на сельскую ипотеку. Об этом в четверг, 17 октября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как уточнил политик, субсидирование займов для тех, кто живет за пределами городов, позволяет принять участие в программе сельской ипотеки по ставке до 3% или взять льготный потребительский кредит на благоустройство дома, в том числе на подведение воды, газа.

Средства выделяют, "чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышением процентных ставок", цитирует Мишустина пресс-служба правительства России.

Ранее сообщалось, что села Петровка и Соловьевка в Белгородской области закрыты на въезд. Глава региона Вячеслав Гладков пояснил, что такое решение принял региональный оперштаб. Сельчан отселят в новое жилье в более безопасной местности.

Михаил Мишустин подчеркивал, что эвакуированным жителям приграничья пока нельзя возвращаться в свои дома из-за обстрелов со стороны противника — опасность сохраняется.