МИД России объяснил заявления США о готовности обсудить сокращение вооружений

Утверждения американских властей о готовности к обсуждениям с Москвой вопроса сокращения ядерного потенциала — это попытка одурачить мировое большинство. Такое заявление сделал в четверг, 17 октября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, "кидать из Вашингтона лозунги, подобные тому, о которых вы сказали, — это просто игра на публику". Рябков заявил, что Соединенные Штаты пытаются "одурачить мировое большинство, которое тоже, конечно, заинтересовано в стратегической стабильности и переговорах".

Однако любые перспективы диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном, "любые рассуждения, даже абстрактные, на эту тему возможны только после того, как мы увидим реальное изменение к лучшему в американской линии", подчеркнул замминистра.

Рябков пояснил, что подразумевает под этим практический отказ Соединенных Штатов "от пронизывающей всю американскую внешнюю политику на сегодня антироссийской одержимости", сообщает РИА Новости.

В Кремле ранее заявили, что контакты по сокращению потенциалов ядерных держав необходимы, но в нынешних геополитических условиях их нужно увязывать с другими вопросами безопасности.

При этом Североатлантический альянс 14 октября начал авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия. Их участники имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием.