Раскрыта судьба младенца, которого бросила россиянка в туалете Антальи

Новорожденную девочку, которого 18-летняя студентка Екатерина Бурнашкина оставила в туалете аэропорта Антальи, вернут в Россию.

Малышка выдали российское свидетельство о рождении, передает telegram-канал SHOT. Сейчас профильные министерства занимаются вопросами того, где и с кем будет жить малышка. Ситуацию контролирует детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

В начале октября Екатерина вместе с матерью отдыхали в Турции. 13 октября, когда путешествие подошло к концу, они направились в аэропорт Антальи, где у девушки начались схватки. Она родила в туалете ребенка, а затем бросила его умирать в унитаз. Новорожденного спасла уборщица аэропорта – она обнаружила плачущего ребенка и вызвала медиков.

Екатерина вместе с матерью поспешили улететь на родину, однако их задержали при прохождении паспортного контроля. После осмотра медиками, девушку направили на допрос. Она сообщила, что якобы не знала о своей беременности. Ее мать утверждает, что дочка "всегда пышной", поэтому не заметила ее округлившегося живота. Турецкие правоохранительные органы завели уголовное дело, Екатерина арестована.

Молодой человек Екатерины заявил ИА Регнум, что не знал о беременности девушки и не подозревает, от кого младенец. Тем не менее, он не собирается с ней расставаться и надеется на смягчение наказания.

"По поводу беременности я не знал, никто не знал об этом. Но были, скорее всего, признаки, которые я замечал. Это рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел", - сообщил он.