Власти Пскова перевели школы на дистант из-за случаев пневмонии

Дистанционное обучение вводится во всех школах Пскова. Уже закрыто на карантин пять городских школ. Причина - участившиеся случаи внебольничной пневмонии среди детей, сообщил мэр города Борис Елкин.

Как написал глава администрации в Telegram, все школы Пскова переводятся на дистанционное обучение с 21 октября. Кроме того, подчеркнул Елкин, с 21 октября по 4 ноября в Пскове приостанавливаются занятия в учреждениях дополнительного образования, кружках культуры и спорта.

Мэр напомнил в своем сообщении, что с 28 октября начнутся школьные каникулы. Елкин отметил, что это позволит обеспечить разрыв контактов между детьми на две недели. Что, в свою очередь, снизит распространение инфекции.