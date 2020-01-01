Меган Маркл и принц Гарри подобрались ближе к королевской родне

В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри отказались от своих королевских обязанностей и перебрались жить в Америку. И все бы хорошо, если бы пара не открыла рот. Супруги дали резонансное интервью Опре Уинфри. Меган пожаловалась на давление со стороны королевской родни, обвинила (не называя имен) в расизме и заявила, что ее чуть не довели до самоубийства. Разразился страшный скандал.

Усугубил ситуацию принц Гарри. Некоторое время назад он опубликовал книгу мемуаров "Запасной", в которой тоже выдал немало малоприятных деталей. Например, рассказал про сложные отношения со старшим братом Уильямом, про ссоры с ним и даже потасовку.

С тех пор прошло немало времени. Поговаривают, что дела в Америке у Гарри и Меган идут ни шатко ни валко. Даже ходили слухи, что принц бросил свою малоизвестную актрису и решил вернуться домой.

Однако сейчас стало известно, что парочка купила дом в Португалии, чтобы быть поближе к королевской родне. Причем взяли они недвижимость с легкой руки мужа родственницы Гарри, принцессы Евгении. Речь идет о роскошном жилом комплексе на берегу Атлантического океана CostaTerra Golf and Ocean Club, состоящем из 300 домов. Недвижимость находится в небольшом городе Мелидес в 130 километрах от Лиссабона, сообщает Daily Mail. Ходят слухи, что Гарри и Меган хотят наладить отношения с королевской родней.