Певица Анастасия Спиридонова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Анастасия Спиридонова призналась, что впервые посетила это место и "готова расплакаться от увиденного". Популярная исполнительница поделилась своими впечатлениями:

"Эти парни придают всем нам уверенность в завтрашнем дне. Они заключают контракты и готовятся защищать нас".

Артистка исполнила несколько песен и отметила, что поначалу чувствовала себя неловко, ощущая себя не на своем месте. Однако вскоре это прошло.

"Понимать, что твоя музыка помогает отвлечься – это здорово. Именно за этим чувством артисты и едут к бойцам, чтобы таким образом выразить им слова благодарности", - заключила артистка.

Ранее перед военнослужащими выступили Вика Цыганова, Феликс Царикати, Александр Буйнов, артисты Москонцерта, Игорь Корнилов, Александр Ф. Скляр и многие другие отечественные артисты.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.