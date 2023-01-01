В первые часы старта более 50 тысяч человек прошли "Цифровой диктант"

В Москве 10 октября состоялось открытие пятого сезона Всероссийской акции "Цифровой диктант" - это самая масштабная в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. Пройдет диктант с 10 по 28 октября, участие принимают жители всех регионов России.

В этом году организатором акции выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Второй год подряд в рамках акции проводится отдельный диктант для москвичей. В 2023-м столица по индексу цифровой грамотности разделила первое место с Республикой Карелия.

Принять участие в "Цифровом диктанте" и узнать все подробности акции можно здесь.