Дмитрий Шепелев остался без работы на телевидении

С осени прошлого года Дмитрий Шепелев был ведущим на телеканале "Россия". Он вел еженедельное семейное телешоу "В кругу друзей". В студию к Шепелеву приходили знаменитости и обычные люди с домашними питомцами и рассказывали истории из жизни. А еще в передаче давалось много советов для владельцев животных.

Однако недавно стало известно, что программу вместо Дмитрия Шепелева стал вести актер Сергей Друзьяк и его помощник, бордер-колли Прайм, сообщает "КП". По иронии судьбы, полгода назад Друзьяк участвовал именно в этой передаче Шепелева.

Больше никаких шоу на отечественном телевидении Дмитрий не ведет. Одно время он пытался развиваться в Интернете: вел два подкаста на радио и интернет-платформе: один - про искусственный интеллект, второй - про пап и детей. Оба не обновлялись с начала лета. Весной Дмитрий запустил проект на Rutube под названием "Свидание с прицепом", который сам вел и продюсировал. Но и этот проект после нескольких выпусков приостановлен.