Стартует юбилейный сезон конкурса "Смотри, это Россия!"

Организаторы сообщили о старте пятого, юбилейного сезона всероссийского конкурса по обмену видеооткрытками "Смотри, это Россия!". Открыт прием заявок.

"Школьный конкурс по обмену видеооткрытками "Смотри, это Россия!" - это возможность для школьников больше узнать о традициях и особенностях нашей страны, возможность найти новых друзей в самых разных регионах и рассказать им о своей малой родине. Проект познакомит тех, кто живет за тысячи километров друг от друга, а самые отдаленные города станут ближе и понятнее", - отмечают организаторы.

Регистрация продлится до 24 ноября. Победители, которых определят по результатам открытого голосования в декабре, получат призы.

Все подробности можно узнать здесь.