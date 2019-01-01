Путин: Россия опирается на подлинные идеалы и принципы спорта

По приезде в Уфу первым делом - посещение нового Центра фехтования. Он открылся чуть больше двух недель назад. 28 дорожек, универсальный зал с трибунами, умные системы фиксации результатов. Здесь есть все - и для тренировок, и для соревнований самого высокого уровня. Но для Владимира Путина главное - услышать мнение самих атлетов.

Это, конечно, далеко не единственный спортивный объект, который открыли в России за последнее время. На видеосвязи с президентом - еще Пермь, Тула, Южно-Сахалинск, Нефтекамск. Путин подчеркивает - Россия последовательно развивает спортивную инфраструктуру. С 2019 года на эти цели было направлено порядка 160 миллиардов рублей.

Важно, чтобы как можно больше граждан России - причем всех возрастов - выбирали для себя эти ценности. Чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой. Все это напрямую влияет качество и продолжительность жизни людей, здоровья наших граждан, наше демографическое будущее, а значит, и силу, суверенитет страны.

Результат проделанной работы впечатляет.

"С 2019 года в рамках федеральных проектов, запущенных по вашему поручению, построено 549 объектов в этом году, еще будет введено 47", - доложил министр спорта Михаил Дегтярев.

Путину рассказывают о самых знаковых. Например - про Центр гребного слалома в Уфе. Сооружение высокотехнологичное. Канал длиной 250 метров, куда при помощи специальных двигателей поступает и одновременно подогревается вода из соседнего озера.

А это на связи Нефтекамск. Здесь гордятся своим новым спортивным комплексом "Амфибия". Похожий многофункциональный центр открыли в Перми. В Тульской области появился первый в регионе полноразмерный легкоатлетический манеж с трибунами на две с половиной тысячи мест. А на Сахалине при поддержке корпорации "Газпром" появился Дворец водных видов спорта с двумя бассейнами и глубокой чашей для синхронного плавания и прыжков с трамплина. Объект олимпийского уровня.

Особое внимание - паралимпийскому движению. Построить адаптивный спортивный комплекс в Дзержинске с многократным призёром Игр Дмитрием Кокаревым Владимир Путин договорился еще в 2013 году во время прямой линии. Сказано - сделано.

Герои нашего времени - участники одноименного соревнования для ветеранов СВО - президента тоже очень ждали.

Паралимпийский спорт - важнейших направлений спортивной подготовки. И, безусловно, паралимпийцы являются нашей гордостью, потому что они на протяжении очень многих лет занимают самые высокие места на всех международных соревнованиях.

О необходимости очистить спорт от вульгарной политизации, двойных стандартов, извращенных правил и унизительной дискриминации по признаку гражданства или национальности атлетов Владимир Путин говорил на открытии международного форума "Россия - спортивная держава".

Сегодня уже очевидно, что мировой спорт, олимпийское движение, пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, для насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод, И отрицания традиционных ценностей, которыми веками, тысячелетиями живет подавляющее большинство стран и народов планеты. Россия, как уверено мировое большинство, выбирает другой путь. Это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, в здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте. При этом опираемся на подлинные идеалы и принципы спорта. А это солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта.

Тема нынешнего форума - спорт как комплексный взгляд в будущее. И России тут есть что предложить миру, уверен Путин. Только в этом году страна представила уникальный турнир в рамках перспективного движения "Фиджитал. Игры будущего". С успехом провела также игры БРИКС. Будет и дальше работать над укреплением спортивного сотрудничества - со странами и организациями, которые разделяют с Россией ее ценности. Яркий пример - взаимоотношения с Азиатской шахматной федерацией. Ее президент - двоюродный брат главы Арабских Эмиратов - сегодня тоже в Уфе, приехал на форум. Владимир Путин вручил ему Орден дружбы.

Всего сейчас в России систематически занимаются спортом около 76 миллионов человек. Нужно увеличивать эту цифру, говорит Путин уже на Совете по развитию физической культуры и спорта. Для этого важно совершенствовать систему управления. Создавать единую баз данных, где люди могли бы находить полезную информацию. Например, где и с каким тренером лучше заниматься, какие спортивные события запланированы. И главное, уверен президент, необходимо жестко пресекать коммерциализацию детского спорта.

Если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, приходилось бы вот так за все платить, я бы никогда выполнил норматив мастера спорта СССР по самбо и никогда не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо. В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить. Нам надо со всем разобраться с этим как следует. В отношении малообеспеченных и многодетных семей никаких так называемых взносов быть не должно.

Еще один безусловный приоритет - поддержка ветеранов СВО. Владимир Путин подчеркнул: их реабилитация - в том числе и при помощи спорта - нравственный долг России.