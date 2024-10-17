Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар убит результате израильской атаки

Подтверждена гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Сообщается, что Синвар был убит в ходе боестолкновения с израильскими военными в городе Рафах на юге сектора Газа, передает ТАСС.

Власти еврейского государства считают лидера ХАМАС главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках, напоминает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ХАМАС якобы хотел атаковать Израиль еще два года назад с целью не допустить нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.Уточняется, что планы были отложены, чтобы заручиться поддержкой Ирана и шиитского движения "Хезболла".