"Главное, чтобы не было провалов": Медведев высказался о темпах набора контрактников в ВС России

Годовое задание по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками к середине октября выполнено на 78%, заключил Дмитрий Медведев на совещании.

"Темпы в общем и целом достаточно приличные, главное, чтобы не было провалов и каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием", - приводит слова Медведева "Интерфакс".

Он также сообщил, что во вторник, 15 октября, вместе с представителями прокуратуры, Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт.

В российских регионах формируют новые группы добровольцев для отправки в зону спецоперации. Ежедневно в пункты приема, которые работают во всех крупных городах, приходят сотни человек. Для подготовки бойцов созданы все условия. С новобранцами работают инструкторы с боевым опытом.

В октябре поток желающих встать в ряды добровольцев в Санкт-Петербурге увеличился. Причем, приходят не только горожане - приезжают из разных регионов.