Фигуристка Юлия Липницкая родила второго ребенка

Юлия Липницкая тщательно скрывала беременность, говорят в окружении фигуристки. Несмотря на свое интересное положение, чемпионка регулярно посещала каток, тренируя учеников. О том, что она ждет второго ребенка, и речи не шло, хотя особо наблюдательные люди отмечали некую странность во внешности Липницкой, но никто не мог и подумать, что речь шла о беременности.

Говорят, фигуристка родила сына в конце сентября или в начале октября. Причем отцом ребенка, как передает "Спорт Экспресс", является не муж Юлии, фигурист Владислав Тарасенко, а совершенно другой мужчина, но тоже связанный с миром фигурного катания.

Отметим, что ни Липницкая ни Тарасенко никогда не сообщали о своей свадьбе, так что на самом деле неизвестно, официально ли они оформляли отношения. Аналогичная ситуация и с вероятным разводом.

Напомним, что два года назад Тарасенко был мобилизован и с тех пор находился на СВО. В июне прошлого года он приезжал в отпуск и даже появлялся на катке, где работал тренером до отъезда. У пары подрастает дочь Каталина, которой четыре года.