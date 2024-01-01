Путину показали спортивные объекты, открытые в регионах в 2024 году

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Башкирию. Здесь он примет участие в мероприятиях форума "Россия - спортивная держава".

В аэропорту президента встретил глава Башкирии. В программе поездки - осмотр новых спортивных объектов Уфы. Первым пунктом стал Центр фехтования, который был введен в эксплуатацию 1 октября. В специализированном тренажерном зале - 28 дорожек, бассейн, столовая и мастерская по ремонту экипировки.

Также главе государства по видеосвязи презентовали спортивные объекты, открытые в регионах в 2024 году.

"В Уфе начал работу комплекс сооружений для гребного слалома, в Нефтекамске – новый спорткомплекс "Амфибия", в Перми – многофункциональный спортивный комплекс "Энергия", в Дзержинске Нижегородской области – региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. По программе "Газпром – детям" возведены многофункциональный спортивный комплекс "Тулица" в Туле и центр водных видов спорта "Волна" в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отметил российский лидер, спорт способствует улучшению демографии и продолжительности жизни, помогая силе и суверенитету всей страны.